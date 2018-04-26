В Турции разрабатывают отечественный истребитель

Ведущие компании оборонной промышленности Турции достигли предварительной договоренности по проекту разработки отечественного военного самолёта.

Договоренность между компаниями Turkish Aerospace Industries (TAI) и ASELSAN предполагает разработку отечественных самолётов, которые придут на смену истребителям F-16.

Американские самолеты F-16 планируется поэтапно снимать с вооружения ВВС Турции после 2030 года.

Согласно договоренности, достигнутой между TAI и ASELSAN , новые самолёты будут оснащены радарами, электроникой и оптическими системами турецкой разработки.

Около 1,2 миллиарда долларов, выделенных на работы по созданию прототипа военного самолёта отечественной разработки, включены в государственную систему поощрения проектных инвестиций.

Над созданием самолёта будут работать 3200 специалистов.