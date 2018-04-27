Глава Татарстана высоко оценил деловой мир Турции

В Турции созданы благоприятные условия для развития делового сотрудничества. Об этом сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на бизнес-форуме Турция-Татарстан, организованном Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).

По его словам, эта встреча очень важна с точки зрения реализации совместных проектов.

«На сегодняшний день в Татарстане работает много крупных турецких производителей. Самые крупные налогоплательщики – это турецкие предприниматели. Мы многое узнали об инвестициях от турецкой стороны. В Турецкой Республике созданы благоприятные условия для развития делового сотрудничества. В Турции скоро пройдут президентские выборы, которые придадут новый импульс сотрудничеству между нашими странами», – сказал Минниханов.

Глава Татарстана также поблагодарил DEIK за оказанное гостеприимство.

Ранее Минниханов посетил посольство России в Анкаре, где возложил цветы к бюсту посла РФ Андрея Карлова, погибшего в результате покушения в 2016 году.

«Турция организовала учебную программу для предприятий малого и среднего бизнеса (KOBI) Татарстана, и мы очень благодарны за это. Есть много планов на будущее. Мы намерены реализовать проекты в сфере здравоохранения», – сказал глава республики.