РФ сняла ограничения по предприятиям-поставщикам томатов из Турции

Москва приняла решение о снятии ограничений по числу экспортеров томатов из Турции по итогам встречи 23 апреля министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого министерства экономики.



Минсельхоз РФ в пятницу сообщил, что российская и турецкая сторона пришли к договоренности с 1 мая снять ограничения по ввозу томатов из Турции. Таким образом, поставка томатов в Россию будет разрешена всем турецким предприятиям, соблюдающим фитосанитарные нормы, в рамках установленной Минсельхозом квоты в объеме 50 тысяч тонн.



Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.



Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции.

Россия рассчитывает, что Турция в ответ на расширение списка поставщиков томатов в РФ, откроет свой рынок для российских производителей мяса, позже заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.



«По итогам инспекции специалистов Россельхознадзора с 24 апреля ввоз томатов в Россию разрешен еще 5 турецким предприятиям, соблюдающим предписанные фитосанитарные нормы. Таким образом, на сегодня разрешен ввоз томатов 20 предприятиям, расположенным в разных провинциях Турции», — передает слова Ткачева пресс-служба министерства.



«В качестве ответных шагов мы рассчитываем на поставки мясной продукции российских производителей в Турцию», — отметил министр.



Пресс-служба министерства добавила, что 3 мая состоится визит турецкой делегации в Россию для проведения консультаций, «на которых планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турецкую Республику».