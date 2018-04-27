Чистая прибыль Starbucks в I полугодии 2017-2018 фингода выросла вдвое

Чистая прибыль крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года (завершился 1 апреля) подскочила вдвое в годовом выражении и составила 2,909 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.



Прибыль на акцию составила 2,05 доллара против 0,96 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 9,8 процента — до 12,105 миллиарда долларов.



По итогам второго квартала финансового года рост чистой прибыли сети кофеен составил 1,1 процента в годовом выражении, до 659,8 миллиона долларов. Прибыль Starbucks на акцию составила 0,47 доллара против 0,45 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 0,53 доллара. Квартальная выручка выросла на 14 процентов — до 6,032 миллиарда долларов.



За второй квартал компания открыла 170 новых кофеен — в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Рост продаж Starbucks составил 14 процентов. Операционная выручка в Китае увеличилась на 16 процентов — до 204,6 миллиона долларов. Рост показателя в аналогичном периоде прошлого финансового года составлял 36 процентов.



Starbucks подтвердил прогноз на 2018 год, но сообщил, что не учел в нем «неопределенное влияние» планируемого более раннего закрытия 8 тысяч кофеен сети 29 мая для проведения дня «расового образования» для сотрудников.



Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 31 декабря 2017 года управляет сетью из 28,039 тысячи кофеен и магазинов в 76 странах мира.