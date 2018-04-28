Богатейший человек планеты по версии Forbes Безос увеличил за день состояние на $9 млрд

Состояние самого богатого человека планеты по версии журнала Forbes Джеффа Безоса выросло за пятницу на 9 миллиардов долларов или 7% после публикации квартальной отчетности онлайн-ритейлера Amazon, главой которого он является, следует из рейтинга богатейших людей мира, составленного журналом.



По итогам торгов пятницы акции Amazon подорожали на 3,6% до 1572,6 доллара за акцию. Состояние Безоса достигло после этого 130,2 миллиарда долларов. Миллиардеру принадлежит 16% акций компании Amazon, основателем которой он является, и примерно 95% его состояния зависит от стоимости акций интернет-гиганта.



При этом в ходе торгов пятницы состояние Безоса достигало 132 миллиардов долларов, что немного ниже рекордно высокой отметки показателя в 132,1 миллиарда долларов 12 марта 2018 года. В конце марта состояние богатейшего человека планеты снижалось на фоне падения стоимости акций Amazon после сообщений в СМИ о намерениях президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима в отношении компании. Однако уже в апреле ситуация стала налаживаться.



Стоимость ценных бумаг Amazon резко выросла после того, как компания сообщила, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 2,25 раза в годовом выражении и достигла 1,629 миллиарда долларов.



Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 31 марта 2018 года штат компании составил 563,1 тысячи человек, увеличившись в 1,6 раза в годовом выражении.