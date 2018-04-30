В Иране запретили использование мессенджера Telegram

Судебные органы Ирана приняли решение о блокировке популярного мессенджера Telegram, передает телекомпания IRIB со ссылкой на заявление суда.



Отмечается, что на мессенджер поступали неоднократные жалобы от граждан страны, а сам мессенджер не соблюдал законодательство Ирана.



Решение о блокировке было принято по требованию органов с целью противодействия «неподконтрольной» деятельности Telegram и в связи с превращением этого мессенджера в «надежное прибежище» для деятельности международных террористических группировок, а также преступников.



«Террористические атаки, в том числе совершенные группировкой ДАЕШ, в иранском парламенте и на территории мавзолея имама Хомейни (в прошлом году — ред.) … а также действия враждебных групп в январе этого года в ходе беспорядков, в результате которых погибли и пострадали граждане и был нанесен материальный ущерб, и большая часть подрывающих безопасность страны действий организовывались и координировались через этот мессенджер», — приводит телеканал решение суда.



Кроме того, отмечается, что работа Telegram сеяла «противоречия между различными слоями общества» по таким темам, как этническая и расовая принадлежность, а сам мессенджер служил средством, с помощью которого население страны подстрекалось к бунту. Telegram подрывал национальное единство страны, отмечается в заявлении, которое приводит телекомпания.



Также сообщается, что решение было принято, поскольку c помощью мессенджера осуществляется контрабанда наркотиков и других запрещенных товаров, мессенджер использовался для агитации против строя Исламской Республики, а также угрожал безопасности страны, поскольку его используют террористы.



Ранее многие иранские чиновники постепенно начали отказываться от использования Telegram, переходя на национальные средства общения, такие как Soroush, iGap и ряд других мессенджеров. Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири более недели назад отказались от использования мессенджера Telegram.



Позже власти Ирана официально приняли решение перейти на иранские мессенджеры, обязав придерживаться решения все государственные органы страны, в том числе и государственные СМИ.