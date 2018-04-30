«Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока», говорится в сообщении компании.



«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.



«В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены», — отмечается в сообщении.



Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки «Турецкого потока» в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении.



«Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. «Турецкий поток», без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

О проекте

«Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в мае 2017 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Морской участок «Турецкого потока» проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность — 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиардов кубометров газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщал, что компания в самое ближайшее время окончательно определит маршрут второй нитки газопровода «Турецкий поток» для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Инвестиции «Газпрома» в строительство газопровода «Турецкий поток» на 2018 год запланированы на уровне 2,9 миллиардов долларов США против почти 1,48 миллиардов долларов в 2017 году. «Газпром» оценивает стоимость строительства газопровода «Турецкий поток» в 8,47 миллиардов долларов.

Турция — второй по величине экспортный рынок «Газпрома».