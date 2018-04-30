Доходы Турции от туризма в I квартале 2018 выросли на 31,3%

В Турции ожидают доход от туризма на уровне 27 миллиардов долларов

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Доходы Турции от сферы туризма в первом квартале 2018 года выросли на 31,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в понедельник сообщил Институт статистики Турции (TurkStat).

По данным TurkStat, доходы от туризма в первые три месяца года принесли турецкой экономике 4,425 миллиарда долларов США.

76,1 процента из этой суммы пришлось на иностранных туристов, а остальное — от граждан, проживающих за рубежом.

В январе-марте 2018 года Турция приняла более 6,1 миллиона туристов — на 26,4 процента больше по сравнению с 2017.

80,2 процента посетителей или 4.908.831 человек были иностранцами, в то время как 19,8 процента или 1.213.351 человек — граждане Турции, проживающие за рубежом, заявил Turkstat.

Число турецких граждан, выехавших за рубеж в I квартале выросло на 9,1 процента и достигло почти 2,7 миллионов.