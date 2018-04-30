Объем экспорта Турции в марте вырос на 7,7%

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Доходы Турции от туризма в I квартале 2018 выросли на 31,3%

Турецкий экспорт в марте 2018 года вырос на 7,7 процента по сравнению тем же месяцем в прошлом году и достиг 15,587 миллиардов долларов США, сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

Турецкий импорт же за указанный период вырос на 12,7 процента — до 21,442 миллиарда долларов.

По данным TurkStat, внешнеторговый дефицит Турции за март составил 5,855 миллиарда долларов, увеличившись на 28,8 процента.

В марте 2017 года соотношение объемов экспорта и импорта составляло 76,1 процента, а в марте нынешнего года — 72,7 процента.