Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Украину, сказал в понедельник РИА Новости официальный представитель госдепартамента.



«Мы их доставили», — сказал РИА Новости представитель госдепа, воздержавшись от других комментариев.



Ранее о том, что Javelin доставлены на Украину сообщили ряд СМИ.



Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны отказывалась это делать. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.