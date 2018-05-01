Создатель WhatsApp покидает Facebook из-за споров о конфиденциальности

Создатель популярного сервиса передачи сообщений WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум в понедельник сообщил, что покидает свой пост. Газета Washington Post связывает это решение с разногласиями Кума и руководства компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp, насчет в том числе использования персональных данных пользователей.

«Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как Брайан [Эктон] и я запустили WhatsApp, и это было потрясающим путешествием с прекрасными людьми. Но для меня настало время двигаться дальше, — написал Кум на своей странице в Facebook. — Я ухожу в тот момент, когда люди при помощи WhatsApp делают больше, чем я мог себе представить. Команда стала сильнее, чем когда-либо, и она продолжит делать удивительные вещи».

В 2014 году Facebook приобрела WhatsApp у Кума за 19 миллиардов долларов США. Washington Post, ссылаясь на «людей, знакомых с дискуссиями» внутри данных структур, утверждает, что Кум принял решение об уходе не только из самой WhatsApp, но также и из совета директоров Facebook после возникших споров с компанией Марка Цукерберга «о стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попыток Facebook использовать [хранимые им] персональные данные, а также ослабить его шифрование».

Газета отмечает, что Кум и его партнер Брайан Эктон, продавая мессенджер, обещали сберечь его независимость и принцип защиты данных его пользователей. Поэтому в 2016 году шифрование данного приложения было усложнено.