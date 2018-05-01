Турция изучит три золоторудных площади в Узбекистане

Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана и министерство энергетики и природных ресурсов Турции подписали соглашение по изучению трех перспективных золоторудных площадей в двух регионах республики, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомгео.

По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось накануне в ходе визита в Узбекистан президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



«На начальном этапе в течение трех лет турецкая сторона планирует направить 5 миллионов долларов на геологическое изучение перспективных площадей», — уточнил собеседник агентства. По его словам, речь идет о совместном изучении золоторудных площадей Хуроб в Джизакской области, а также Айдым-Джетымтау и Сарытауского рудного поля в Навоийской области.



«Ожидается, что геологоразведочные работы начнутся в этом году», — добавили в Госкомгео.



По данным узбекской стороны, запасы на месторождениях Хуроб и Айдым-Джетымтау еще не разведаны, прогнозные ресурсы (P2) Сарытауском рудном поле по золоту составляют 75,2 тонны, по вольфраму — 740 тысяч тонн, молибдену — 24 тысячи тонн.



В 2017 году правительство Узбекистана утвердило перечень 31 перспективной площади и 12 месторождений по драгметаллам с прогнозными запасами 151 тонна золота и 1,2 тысячи тонн серебра.



По данным Госкомгео, на конец 2011 года в республике было открыто 63 месторождения золота, более поздние данные не раскрываются. По экспертным оценкам, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в Узбекистане составляет более 2,5 тысячи тонн.