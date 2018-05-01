Турция стремится привлечь на термальные курорты 2 миллиона туристов из России

Анкара и Москва готовят протокол, в соответствии с которым на лечебно-оздоровительных курортах Турции будут отдыхать льготные категории граждан России, занятые на вредном производстве.

Как сообщили в турецкой Ассоциации оздоровительного и термального туризма (TESTUD), в соответствии с протоколом, россияне, работающие на вредном производстве, получат право на 15-дневный отдых на термальных курортах Турции.

В районе Козаклы турецкой провинции Невшехир, считающемся одним из центров термального туризма Турции, обсудили тему турпотока из России. В обсуждениях приняли участие глава TESTUD Явуз Йылык, глава муниципалитета Козаклы Джалалеттин Гювен и представители сферы термального туризма Турции.

Участники обсуждений напомнили о заявлении министра культуры и туризма Турции Нумана Куртулмуша о важном значении развития сферы туризма для уменьшения дефицита текущего счета страны. Также была подчеркнута необходимость доведения числа туристов в Турции до 50 миллионов. Участники встречи подчеркнули, что Россия в этом плане обладает большим потенциалом.

Как сообщил Явуз Йылык, ежегодно Турцию посещают до пяти миллионов туристов из России, но благодаря термальным источникам этот показатель можно довести до семи миллионов.

Глава TESTUD отметил, что двухмесячные переговоры с российской стороной принесли свои результаты.

«По нашим оценкам, мы сможем ежегодно привлекать до двух миллионов российских туристов на термальные курорты Турции. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день число туристов из России на термальных курортах Турции составляет 60 тысяч, протокол полностью изменит ситуацию в сфере термального туризма», — сказал Йылык.