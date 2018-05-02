Вице-премьер раскритиковал решение S&P по кредитным рейтингам Турции

Вице-премьер ответственный за экономику Мехмет Шимшек раскритиковал решение международного рейтингового агентства Standard & Poorʼs (S&P) о снижении кредитного рейтинга Турции, добавив, что анализ не является полноценным.

S&P снизило кредитный рейтинг Турции по обязательствам в иностранной валюте до «ВВ-/В» с «ВВ/В» со стабильным прогнозом по причине «растущих макроэкономических дисбалансов».

В сообщении на своей странице в Twitter Шимшек поставил под сомнение сроки объявления решения, заявив, что кредитное рейтинговое агентство должно было провести обзор в августе, а не за два месяца до парламентских и президентских выборов, которые состоятся 24 июня.

«Были ли предпосылки из-за которых S&P следовало провести анализ раньше срока?», — написал Шимшек.

«Мы приняли необходимые меры предосторожности и будем продолжать это делать», — заявил вице-премьер, добавив, что правительство уже провело ряд комплексных реформ для повышения инвестиций и ускорит процесс принятия дальнейших реформ после предстоящих выборов.