Чистая прибыль Apple в I полугодии 2017-2018 фингода выросла до $33,9 миллиардов

Чистая прибыль компании Apple в первом полугодии 2017-2018 финансового года, завершившемся 31 марта, выросла на 17% —до 33,887 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.



Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 6,63 доллара против 5,46 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 14% — до 149,43 миллиарда долларов.



Во втором квартале чистая прибыль Apple выросла на 25% — до 13,822 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,73 доллара против 2,10 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,67 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 15,6% — до 61,137 миллиарда долларов.



По итогам третьего квартала 2017-2018 финансового года Apple ожидает выручку в диапазоне 51,5-53,5 миллиарда долларов, а также операционные расходы на уровне в 7,7-7,8 миллиарда долларов.



Продажи iPhone во втором квартале составили 52,217 миллиона единиц (снижение на 32% в квартальном выражении и рост на 3% в годовом). Продажи iPad составили 9,113 миллиона единиц (снижение на 31% в квартальном исчислении и рост на 2% в годовом). Наибольший объем продаж отмечен в странах Северной и Южной Америки, где выручка компании составила 24,841 миллиарда долларов (рост на 17% в годовом выражении). Рост выручки в странах Европы составил 9% к прошлому году — до 13,846 миллиарда долларов.

Объемы продаж iPhone оказались немного ниже прогнозов. Так, исследовательская фирма StreetAccount полагала, что реализованы будут около 52,54 млн этих устройств. Выручка по итогам квартала, напротив, превзошла ожидания. Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, считали, что данный показатель составит 60,82 млрд долларов.

Apple также сообщила, что планирует выделить дополнительно 100 млрд долларов на выкуп своих акций. Выручка компании от работы различных сервисов составила по итогам квартала 9,2 млрд долларов. По сравнению с данными за второй квартал 2017 финансового года рост показателя составил 31%.



Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.