Россия хочет гарантий от Болгарии, чтобы «Турецкий поток» в ЕС прошел через неё

Россия нуждается в гарантиях, в том числе и правительства самой страны, чтобы принять решение о прокладке второй «транзитной» ветки «Турецкого потока» в Европу именно через Болгарию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). «Газпром» рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.



«В принципе, Россия не отказывается от сотрудничества, мы готовы рассматривать все эти варианты. Для нас важным является, чтобы все крупные будущие инфраструктурные проекты, которые возможны, были гарантированы с точки зрения покупателей газа, соответствия требованиям европейского законодательства, гарантий правительства Болгарии, гарантий Еврокомиссии», — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможной прокладке второй ветки «Турецкого потока» в Европу через Болгарию.



Он напомнил, что сейчас проект этой ветки находится в стадии технико-экономического обоснования. «Россия сейчас реализует строительство газопровода «Турецкий поток». Болгария проявляет заново интерес, чтобы транзит проходил через ее территорию, и в том числе они хотят рассмотреть вопрос о возможном строительстве газового хаба в Болгарии», — пояснил министр.