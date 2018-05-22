Сбербанк продаёт турецкий Denizbank дубайскому банку Emirates NBD

Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) и Сбербанк России заключили обязывающее соглашение о продаже Сбербанком 99,85 процента его турецкой «дочки» — Denizbank A.Ş. — банку Emirates NBD. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank, сообщается в пресс-релизе российского госбанка.

В соответствии с соглашением стоимость 99,85 процента акций Denizbank составляет 14,609 миллиарда турецких лир (около $3,25 миллиарда).

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году. Её должны одобрить регулирующие органы Турции, России, Объединённых Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank.

«Решение о продаже Denizbank связано с изменением стратегии в части международного развития Группы Сбербанк и позволит нам в дальнейшем сконцентрировать своё внимание на развитии экосистемы Сбербанка», приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.

В рамках соглашения Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком.

Финансовый эффект сделки

Сбербанк ожидает, что завершение сделки окажет позитивное воздействие на показатель достаточности капитала как по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), так и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). «Финансовый эффект сделки для Сбербанка зависит от динамики курса валют, а также от времени завершения сделки», - отмечается в сообщении российского банка.

Denizbank, головной офис которого расположен в Турции, — пятый по величине частный банк в стране. Размер его активов составляет 169,4 миллиарда турецких лир (около $37,6 миллиарда), кредитов для клиентов 119,2 миллиарда турецких лир (около $26,4 миллиарда), депозитов и вкладов 115,7 миллиарда лир (около $25,7 миллиарда) на 31 марта 2018 года. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра). Клиентами банка являются 11,8 миллиона человек, он предоставляет рабочие места около 14,1 тысячам человек и предоставляет свои услуги через 5,9 тысяч банкоматов.