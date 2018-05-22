Turkish Airlines ожидает рекордное количество пассажиров в Россию из-за ЧМ по футболу

Болельщики забронировали почти 50% билетов на бесплатные поезда в РФ во время ЧМ-2018

Больше 40 процентов россиян не будут следить за чемпионатом мира 2018

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines (THY) ожидает рекордное количество пассажиров на рейсах в Россию, ввиду того, что миллионы полетят рейсами компании на чемпионат мира по футболу.

THY зафиксировал значительный прирост в количестве забронированных билетов в Россию из-за футбольных фанатов, которые хотят увидеть турнир вживую, сообщает турецкая газета Habertürk.

Сообщается, что авиакомпания достигла рекордных показателей в бронях, сделанных группами, особенно из стран, чьи национальные команды будут участвовать в чемпионате мира. Многие фанаты выбрали Стамбул как точку транзита в Россию.

На время турнира THY решил добавить дополнительные рейсы в Россию и увеличить количество самолётов из-за огромного спроса. Благодаря турниру и улучшенным двусторонним связям с Россией в этом году, THY побьёт свой рекорд, превысив показатель в 2 миллиона пассажиров на российских рейсах.

Из 11 городов-хозяев чемпионата мира самолёты THY летают в Самару, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов, Казань и Екатеринбург. Благодаря код-шеринговому соглашению с российской авиакомпанией Utair пассажиры THY смогут ездить в Калининград, Нижний Новгород, Саранск и Волгоград по единому билету.

В прошлом году 1,9 миллиона человек воспользовались услугами THY, чтобы съездить в Россию.