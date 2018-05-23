Изготовленный для Турции F-35 совершил свой первый полёт

Покупка С-400 не повлияет на поставки F-35 — министр обороны Турции

Турция примет ответные меры против США при их отказе от поставок F-35 – глава МИД

Истребители F-35 будут дислоцированы в турецкой провинции Малатья

Первый многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35А изготовленный для Турции совершил свой первый полёт в американском городе Форт-Уэрт в Техасе.

На видео опубликованном министерством обороны США истребитель под номером 18-0001 с флагом Турции совершил полёт вокруг базы компании Lockheed Martin, которая занимается его производством.





В общей сложности Турция заказала более 100 самолётов, в том числе истребители F-35B с укороченным взлётом и посадкой (СУВП).

Пилотам турецких ВВС потребуется пройти шестинедельное обучение перед использованием новых истребителей.

В программе по разработке F-35, кроме Турции, принимают участие США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения JSF/F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой предназначено дня выполнения нескольких задач, в том числе атак, разведки, тактической обороны и так далее.

Первые истребители F-35 будут доставлены в Турцию 21 июня.