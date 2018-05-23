«Роснефть» открыла новое месторождение нефти в Ираке

«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение «Салман» в Ираке, сообщает компания.



«Компания «Bashneft International B.V.», общество группы НК «Роснефть», по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название «Салман», — говорится в сообщении.



Как сообщает компания, поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4.277 метров. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов. Отмечается, что «Роснефть» рассматривает данное открытие в качестве важной вехи в развитии проектов по разведке и добыче за рубежом.



Блок 12 расположен на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты. Площадь блока составляет 7680 квадратных километров. Оператором проекта является Bashneft International B.V.