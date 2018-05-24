В Украине успешно протестировали систему запуска ракет ASELSAN

Ракетная система ведущего турецкого оборонного концерна ASELSAN успешно протестирована в Украине.

Как сообщают представители компании, система запуска ракет ASELSAN успешно интегрирована в противотанковый ракетный комплекс «Скиф», разработанный киевским конструкторским бюро «Луч».

Работа над новой системой велась на протяжении шести месяцев, и она успешно прошла два испытания, в ходе которых были осуществлены запуски управляемых ракет по целям на расстоянии до пяти километров.

Система ASELSAN разработана для запуска ракет производства США, Великобритании, Украины и России.

Концерн ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции, который также активно экспортирует свою продукцию в другие страны.

В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.

Компания занимает 58-е место в списке 100 лучших мировых оборонных гигантов в 2016 году, согласно авторитетному еженедельному изданию США Defense News.