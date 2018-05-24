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Сын президента «Лукойла» Алекперова вновь признан богатейшим наследником — Forbes

РИА НОВОСТИ
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Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф вновь признан самым богатым наследником по версии журнала Forbes.

Журнал публикует рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в третий раз, Юсуф занимал первое место и в прошлом году. В рейтинге представлены 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшие состояния. Для создания рейтинга журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей.

«Самым богатым наследником (17 миллиардов долларов) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. На последнем, 20-м месте — четверо детей совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Германа Хана, на каждого приходится по 2,3 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

В списке представлено 20 семей, где на каждого ребёнка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов, в этих семьях в сумме 46 детей. Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился несильно. В нем появилось два новых участника — сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр. Им уступили места дети основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски.

У одного из участников, владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко в 2017 году родился второй ребенок — сын Адриан, и он переместился со второго на третье место, пропустив вперед Леонида Михельсона, крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура», с его двумя детьми.

По оценкам Forbes, на 20 апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 403 миллиарда долларов. «Если эту сумму поделить поровну на общее число их детей — 289, то все эти дети тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,4 миллиарда долларов», — отмечает издание.

В марте Алекперов заявлял журналистам, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. Осенью 2017 года в интервью Bloomberg Алекперов признался, что ищет приемника и что сын на эту роль не подходит, так как считает эту работу слишком сложной.

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