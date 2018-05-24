Халяль-туризм: почему мусульмане предпочитают Турцию?

Десятки отелей и курортов в Турции, предлагающих раздельную инфраструктуру для мужчин и женщин, включая пляжи и бассейны, всё больше привлекают семьи из Турции, стран Ближнего Востока и мусульманских общин, проживающих в западных странах, потому что именно такие условия отдыха соответствуют религиозным нормам.

«За последние пару лет проходил бойкот Турции как туристического направления, но в это же время мы наблюдаем бум халяль-туризма», — сказал Уфук Сечгин, представитель сайта онлайн-бронирований Halalbooking.com.





Общее количество туристов, посетивших Турцию, сократилось на четверть, в связи неудавшейся попыткой государственного переворота в 2016 году, волной терактов на территории страны и напряжённостью в отношениях с Москвой, в результате чего миллионы россиян не приехали отдыхать в Турцию.

Спрос на отдых в Турции вновь вырос в прошлом году, и местное правительство ожидает около 40 миллионов туристов в этом году.

В 2015 году компания Сечгина привлекла около 12 тысяч туристов. В последующие два года эта цифра удвоилась, несмотря на нестабильную ситуацию в Турции. В этом году он ожидает, что Турцию посетит более 70 000 человек, предпочитающих халяль-каникулы.





Из нескольких тысяч турецких отелей только около 60 предлагают халяль-отдых, но, согласно данным за ноябрь, Турция поднялась вверх по списку, заняв третье место среди стран, пользующихся популярностью у сторонников подобного вида туризма, уступив ОАЭ и Малайзии.

Согласно отчёту по глобальной исламской экономике, подготовленной Thomson Reuters и Dinar Standard, востребованность халяль отелей в Турции подтверждает тот факт, что в отличие от традиционных турецких отелей, они были полностью забронированы в прошлом году на время праздника Ид аль-Фитр, который знаменует собой окончание священного месяца Рамадан у мусульман во всём мире.

В Алании — средиземноморском курорте, известном своими широкими песчаными пляжами, — халяль отели предлагают мусульманские молитвенные коврики в каждой комнате и раздельные для мужчин и женщин бассейны, пляжи и спа-центры. Вся еда также халяль, алкоголь не подаётся.





Например, в отеле Wome Deluxe женские бассейны ограждены большими панелями и охраняются женщинами-охранниками. Отдыхающие могут проходить на территорию бассейна и пляжа только после того, как оставят на входе телефоны и камеры.

«Пару лет назад 80-90 процентов наших гостей были из Турции. В настоящее время более 60 процентов наших посетителей — мусульмане-иностранцы», — сказал генеральный менеджер отеля Юсуф Герчекер.

Многие из иностранных гостей являются мусульманами из европейских стран, которые говорят, что из-за роста антииммигрантских и «правых» настроений они предпочитают проводить отпуск в более дружелюбном месте.