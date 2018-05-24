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Эрдоган и Порошенко обсудили соглашение о свободной торговле

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
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Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Пётр Порошенко в телефонном разговоре обсудили ускорение переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами, сообщил украинский президент в Twitter.

«С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону обсудили ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — написал он.

Он добавил, что переговоры также коснулись сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

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