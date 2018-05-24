Эрдоган и Порошенко обсудили соглашение о свободной торговле

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Пётр Порошенко в телефонном разговоре обсудили ускорение переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами, сообщил украинский президент в Twitter.



«С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону обсудили ускорение переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — написал он.



Он добавил, что переговоры также коснулись сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.