«Роснефть» и Иракский Курдистан договорились о сотрудничестве в газовой сфере

«Роснефть» и Курдская региональная администрация Ирака (КРАИ) подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

Стороны намерены разработать план развития газового рынка в КРАИ, в том числе провести предварительное проектирование строительства газопровода в регионе.

В октябре 2017 года министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Багдад пригласил принять участие в тендере на разработку девяти нефтяных месторождений Ирака и российские компании.

«Российская сторона также приглашена к участию в строительстве трубопровода Киркук-Джейхан», — сказал Новак.

«Роснефть» является одним из лидеров среди зарубежных компаний по объёму инвестиций в КРАИ.