Суд в США присудил Apple почти $540 миллионов, пересмотрев патентный спор с Samsung

Суд в США по итогам повторного разбирательства обязал компанию Samsung выплатить корпорации Apple свыше 538 миллионов долларов за нарушение патентных прав, сообщает портал технологических новостей Venture Beat.



Судебное разбирательство началось в 2011 году после обвинений корпорации Apple против южнокорейской компании Samsung в том, что она нарушила права интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки. В 2012 году Apple выиграла дело и должна была получить от Samsung более миллиарда долларов, однако в 2016 году Верховный суд США отправил дело на пересмотр.



По итогам слушаний в четверг суд обязал Samsung выплатить 533,3 миллиона долларов за нарушение патента на дизайн и 5,3 миллиона долларов за нарушение патента на изобретение.



Samsung оценивала ущерб в 28 миллионов долларов, в то время как Apple — в 1 миллиард долларов, настаивая на том, что южнокорейская компания многократно нарушала авторские права.



В феврале 2016 года американский апелляционный суд по федеральному округу признал правоту Samsung Electronics в споре с Apple Inc. по делу о патентах и использованию некоторых функций в смартфонах, в частности, разблокировки экрана «slide to unlock». Согласно данным дела, в 2007 году компания Apple представила iPhone, в котором использовала новые технологии. Для защиты прав на них компания получила патенты, среди которых есть разблокировка экрана от движения пальцем по нему — «slide to unlock». В иске указан и патент на систему обнаружения данных, например, номера телефона в адресной книге при вводе схожих цифр, а также автоматическая коррекция написания слов.