Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $25.7 миллиона заболевшей раком женщине

Американская компания Johnson & Johnson должна будет выплатить 25.7 миллионов долларов США по решению суда женщине из Калифорнии, утверждающей, что она заболела раком лёгких после использования продукции компании – детской присыпки, которая, предположительно, содержит асбест, вызывающий развитие раковых клеток.

Суд присяжных в Лос-Анджелесе также обязал Johnson & Johnson выплатить 4 миллиона долларов дополнительно к ранее присуждённой компенсации, которая составляла 21.7 миллиона долларов.

Иск против Johnson & Johnson подала 66-летняя Джоан Андерсон, которая обвинила компанию в том, что вещество, содержащееся в присыпке производства Johnson & Johnson, стала причиной её мезотелиомы – разновидности рака, вызываемой воздействием асбеста.

Представители компании заявили, что они разочарованы решением суда и выразили намерение обжаловать иск.

«Мы будем продолжать отстаивать безопасность нашего продукта, потому что он не содержит асбеста и не вызывает мезотелиому», – говорится в заявлении Johnson & Johnson.

Крис Панатье, один из адвокатов Андерсон, заявил, что компания «на протяжении многих лет скрывала и фальсифицировала результаты тестирования от регуляторов», изменяла данные отчёты, чтобы они производили положительное впечатление и обманывала своих потребителей.

Это не первый подобный иск против американского производителя косметических и медицинских товаров, базирующегося в Нью-Джерси.

В прошлом году судья в Лос-Анджелесе потребовал выплатить компенсацию в размере 417 миллионов долларов женщине, которая обвинила компанию в том, что у неё развился рак яичников из-за использования детской присыпки для женской гигиены Johnson & Johnson.

Судья одобрил ходатайство компании о проведении нового судебного разбирательства, объяснив это тем, что не имеется убедительных доказательств того, что компания действовала со злым умыслом, а назначенная компенсация за ущерб слишком большая.