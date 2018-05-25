Турция и Казахстан объединят усилия для совместной работы в сфере обороны

Турецкие компании подписали в Астане ряд соглашений, благодаря которым планируют как поставлять технологии в Казахстан, так и выйти на азиатский рынок.

Соглашения подписаны в рамках V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.

Как сообщил Агентству Анадолу менеджер по корпоративному маркетингу турецкого авиастроительного концерна TAI (Turkish Aerospace Industries) Горкем Бильги, турецкие компании участвуют в выставке не первый год, но в нынешнем году они делают это более активно.

По его словам, ВС Турции в ходе операций активно используют продукцию концерна TAI.

«Именно поэтому в продукции концерна очень заинтересованы власти Казахстана. В частности, в последнее время руководство концерна ведёт переговоры как с властями Казахстана, так и казахстанскими институтами обороны и авиационной промышленности»,— сказал Бильги.

В кулуарах выставки TAI подписал соглашение с ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" о поставке беспилотников и производстве учебного самолета «Хюркуш» (Hürkuş) в Казахстане, сказал менеджер концерна.

По его словам, уже в июне начнутся переговоры по техническим и финансовым аспектам. «Казахстан является важной силой в регионе и имеет особенно сильную оборонную и авиационную инфраструктуру, молодое и образованное население. TAI планирует объединить усилия с братским Казахстаном, выполнить совместную успешную работу и выйти отсюда не азиатский рынок», — сказал Бильги.

Менеджер концерна отметил, что TAI планирует работать в Казахстане на протяжении следующих 40-50 лет.