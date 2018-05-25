Турция поставит в Пакистан 30 вертолётов ATAK

Турция и Пакистан подписали соглашение о поставках 30 ударных вертолётов T129 ATAK турецкого производства.

На позицию Исламабада по закупкам повлияла высокая эффективность вертолетов производства компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), продемонстрированная в ходе последних антитеррористических операций.

Как сообщается, стоимость соглашения составит около 1.5 миллиарда долларов.

На вооружение ВС Турции и сил жандармерии с 2015 года поступили 35 ударных вертолётов ATAK.

Информация о заключении оборонного контракта между Анкарой и Исламабадом была впервые оглашена накануне и включена в текст предвыборной декларации правящей Партии справедливости и развития Турции.

Вертолет T129 ATAK совершил демонстрационный полет во время парада 23 марта в Исламабаде, приуроченного к Национальному дню Пакистана.

На вертолётах установлено восемь противотанковых ракет UMTAS, 12 ракет CİRİT, два ЗРК STINGER и пушка с 500 снарядами.