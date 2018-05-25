ЦБ Турции зафиксировал валютный курс по сделкам о переучёте векселей

Центробанк Турции принял решение зафискировать курс выплаты кредитов по сделкам о переучёте векселей для финансовых организаций республики. Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте банка.

Отмечается, что под эту меру попадают залоговые кредиты, предоставленные ЦБ до 25 мая в рамках сделок о переучёте эмитированных банками под экспорт и валюту векселей со сроком выплаты по 31 июля 2018 года. Курс при погашении таких кредитов в срок зафиксирован на уровне 4,2 турецкой лиры за доллар США, 4,9 — за евро и 5,6 — за английский фунт. Между тем, в случае, если на момент совершения сделки курс был выше зафиксированного, то кредит придётся выплачивать именно по изначальному курсу.

В среду ЦБ Турции провёл экстренное заседание, чтобы выработать меры для стабилизации валютного рынка и падения курса национальной валюты. Регулятор повысил ставку окна поздней ликвидности с 13,5% до 16,5%. Однако эта мера не смогла существенно снизить волатильность лиры, которая в среду обновила свой исторический минимум в 4,93 лиры за доллар США. Нынешняя мера ЦБ о фиксации курсов, как отмечают местные экономические обозреватели, может оказать некоторое влияние на стоимость лиры.

В настоящее время лира торгуется по курсу 4,71 к доллару, немного упав с начала пятничных торгов на бирже с начального уровня в 4,8. Евро на данный момент стоит 5,51 лиры.

Турецкое руководство называет ситуацию с нацвалютой результатом спекуляций и временным явлением, считая, что обесценивание лиры может быть искусственно спровоцировано извне в связи с намеченными на 24 июня досрочными выборами в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган указал, что волатильность на валютном рынке «не отражает реальную экономическую ситуацию».