Россия сделала 10% скидку на природный газ для Турции — Эрдоган

Анкара и Москва договорилиcь о снижении цены природного газа, импортируемого из России, на 10.25 процентов, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу.

Во время своего выступления в ходе митинга Партии справедливости и развития (AK Parti) в Эрзуруме, Эрдоган заявил, что Турция запросила скидку для цены на российский газ, поставляемый через «Голубой поток» и «Западную ветку», в 2015 году.

По словам президента, Турция также получит в качестве возврата 1 миллиард долларов США за оплаты, проведённые в период с 2015-2016 года, после того, как Россия согласилась на снижение цены.

Впоследствии «Газпром» в одностороннем порядке отменил 10,25-процентную скидку на природный газ, и Турция обратилась в международный арбитражный суд для разрешения спора.

«По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процентов на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно 1 миллиард долларов, будет возвращена Турции», — сообщил президент.

Турция является вторым по величине потребителем российского газа после Германии, ежегодно импортируя около 30 миллиардов кубометров газа из России через два трубопровода.