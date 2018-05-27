Инвестиции турецкого Lifecell в Украине достигли $2 миллиардов

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Общая сумма инвестиций мобильного оператора Lifecell в Украине достигла двух миллиардов долларов США, свидетельствуют данные отчёта материнской турецкой компании Turkcell.

«Lifecell является основным инвестором в Украине с вложениями в 2 миллиарда долларов, 700 миллионов из которых были инвестированы после 2014 года», — заявил председатель правления международной телекоммуникационной группы Turkcell Ахмет Акча.

Компания Lifecell, 100 процентов акций которой принадлежат Turkcell, является провайдером беспроводного интернета 3G и 4.5G в Украине.

Кроме того, состоялось объединение технического и операционного офисов компании в бизнес-центре Eleven.

Сотовый оператор Turkcell был основан в феврале 1994 года после запуска первой в Турции GSM-сети. Штаб-квартира компании расположена в Стамбуле.