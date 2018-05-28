«Газпром» потребовал полной отмены решения суда по транзитному контракту с «Нафтогазом»

«Газпром» установил, что значительная часть решения арбитража Стокгольма по иску к «Нафтогазу» по контракту на транзит газа написано не арбитром, а иным лицом, подал в суд Швеции заявление о полной отмене решения суда по спору по транзиту газа, говорится в сообщении «Газпрома».



«Сегодня «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту», — говорится в сообщении.



«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — отмечается в сообщении.



«Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены», — говорится в сообщении.

Ранее Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа. Согласно постановлению суда, российская энергокомпания должна выплатить противоположной стороне 2,56 млрд. долларов.