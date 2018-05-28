Израиль пытается заблокировать поставку истребителей F-35 Турции

Изготовленный для Турции F-35 совершил свой первый полёт

Израиль обеспокоен скорым получением Турцией истребителей последнего поколения F-35 и данный момент ведёт переговоры по вопросу с США, сообщает израильская газета Haaretz.

По словам одного из чиновников из министерства обороны, Израиль хочет быть единственной страной владеющей F-35 на Ближнем Востоке.

Переговоры с США также затрагивают тему разработанного американцами программного обеспечения, улучшающего боевые возможности F-35. Израиль пытается заблокировать его передачу Турции.

Источники в израильском оборонном ведомстве предсказывают, что будет очень сложно отменить сделку, потому что Турция была одной из стран, которые инвестировали средства в разработку истребителя.

В общей сложности Турция получит более 100 самолётов, в том числе истребители F-35B с укороченным взлётом и посадкой (СУВП).

Первые истребители F-35 будут доставлены в Турцию 21 июня.