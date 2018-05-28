Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из российского App Store

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в России, сообщается на сайте ведомства.



«Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещённого в App Store приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей», — говорится в сообщении.



«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — отмечается в письме.



Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.