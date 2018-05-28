Турция рассчитывает принять 50 миллионов туристов в 2023 году — глава МИД

Поток туристов в Турцию стремительно растёт, и в 2023 году страну могут посетить 50 миллионов человек, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«В нынешнем году в Турции наблюдается значительный рост числа туристов. Так что мы уверенно движемся к своей цели — довести число туристов в Турции до 50 миллионов. Уже в 2023 году число туристов, посетивших Турцию, может составить 50 миллионов, а доходы от туризма — 50 миллиардов долларов [США]», — сказал Чавушоглу на встрече с представителями сферы туризма в Анталье.

По его словам, сфера туризма в Турции постепенно преодолевает трудности, с которыми сталкивалась на протяжении двух последних лет.

Министр считает, что необходимо, в частности, добиться роста доходов от одного туриста, обеспечить турпоток в течение всего года и повысить качество предлагаемых услуг.

Туризм — важная отрасль не только для Антальи, но и Турции в целом, так как в значительной степени определяет уровень национального дохода, подчеркнул Чавушоглу.

В соответствии с распоряжением президента Реджепа Тайипа Эрдогана, развитие туризма в Турции на протяжении 16 лет стимулируется на уровне государства, отметил министр.

«Развитию туризма придают большое значение и правительство, и депутаты от провинции Анталья. Когда по тем или иным причинам турсектор переживает кризис или проходит через нелегкий период, государство мобилизует все возможности, чтобы поддержать эту отрасль экономики», — сказал Чавушоглу.

Он также развеял слухи о том, что правительство планирует закрыть министерство культуры и туризма.

По его словам, данные сообщения являются неправдивыми, однако правительство в настоящее время обсуждает, следует ли разделить ведомство на два отдельных субъекта.

«На эту тему существуют разные мнения», — добавил Чавушоглу.

На внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 24 июня, Чавушоглу баллотируется в депутаты от провинции Анталья по списку правящей Партии развития и справедливости (AK Parti).