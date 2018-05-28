ЦБ Турции сигнализировал об изменениях в монетарной политике, оказав поддержку лире

Центральный банк Турции сообщил в понедельник, что снова будет использовать недельную ставку репо в качество основного инструмента монетарной политики, пересматривая сложную процедуру использования многочисленных ставок.

Решение регулятора оказало поддержку турецкой лире.

На протяжении нескольких лет банк опирался на несколько ставок в процессе корректировки денежно-кредитной политики, что, по мнению экономистов, делало ее менее предсказуемой.

Регулятор сообщил, что недельная ставка репо — которая ранее являлась основным инструментом монетарной политики — будет установлена на уровне 16,5 процента и вновь будет считаться ключевой. Решение вступит в силу 1 июня, сообщил банк.

«Центральный банк Турции решил завершить процесс упрощения оперативной структуры денежно-кредитной политики», — говорится в заявлении регулятора.

Лира укрепилась к доллару после заявления центробанка. К 15.10 МСК она выросла на 2,43 процента до 4,5910 лиры за доллар по сравнению с 4,7052 в пятницу.

Инвесторы распродавали лиру из-за опасений о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган ужесточит контроль над денежно-кредитной политикой, а также на фоне более общего беспокойства о растущем авторитаризме главы республики.