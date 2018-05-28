Twitter заблокировал болгарских пользователей, приняв их за «русских ботов»

Компания Twitter объявила на прошлой неделе, что она начала вести борьбу с троллингом в социальной сети, пытаясь ограничить использование платформы подозрительными аккаунтами. Но новая политика привела к неожиданным последствиям.

В результате действий Twitter, учётные записи многих пользователей из Болгарии были заблокированы, а их сообщения в диалогах скрыты.

Модерации в основном подверглись твиты на болгарском языке с упоминаниями набирающих популярность роликов на YouТube, а также упоминания популярных аккаунтов в других социальных сетях.

Кириллический алфавит используется в языках десятков славяноязычных стран, включая Болгарию, Россию, Украину и других.

По словам главного юрисконсульта Twitter Шона Эджетта, инструменты, используемые компанией, заключаются не в том, чтобы «пытаться при поиске разделить учётные записи, имеющие отношение к России, на «плохие» и «хорошие».

«Они опираются на объективные измеримые критерии, такие как, например, время публикации твитов и взаимодействия, чтобы определить данное действие как автоматизированное», — сказал он комитету Сената Соединенных Штатов в ноябре 2017 года.

К удивлению, подобная проблема не возникла в отношении пользователей из Украины и Беларуси, которые также используют кириллический алфавит.

В ответ на жалобы болгарских пользователей, компания Twitter заявила, что они «рассматривают этот вопрос и примут все необходимые меры для разрешения ситуации и продолжат борьбу со спамом и автоматизацией».

Болгарским пользователям удалось быстро активировать свои учётные записи, но они до сих пор сталкиваются с трудностями, например, когда комментируют твиты или отправляют уведомления другим пользователям.