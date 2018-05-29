В Азербайджане открыли «Южный газовый коридор»

Официальное открытие «Южного газового коридора», по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу, состоялось во вторник в Баку, в церемонии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западных нефтегазовых компаний.



В рамках церемонии глава Азербайджана запустил первый газ, который пойдёт в Турцию для трубопровода TANAP.



Проект «Южного газового коридора» предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.



По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов США, включая 9,3 миллиарда долларов на Трансанатолийский трубопровод (TANAP), 6 миллиардов долларов — на Трансадриатический трубопровод (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки «Шах-Дениза» и расширение Южнокавказского газопровода.