Рынок акций Италии падает на фоне политической напряженности

Биржевые рынки Италии завершили торги понедельника снижением на фоне напряженной политической, при этом итальянский индекс FTSE MIB упал более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.



По итогам торгов итальянский индекс FTSE MIB упал на 2,08% — до 21932,69 пункта.

Трейдеры отыгрывали политические новости из Италии. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный «Движением 5 звезд» и «Лигой» кандидат Джузеппе Конте. Препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура предложенного «Лигой» и «Движением» Паоло Савоны на пост министра финансов — Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.



Экономист Карло Коттарелли, получивший вместо Конте мандат на формирование правительства Италии, заявил, что при отсутствии доверия его кабмину в парламенте внеочередные выборы пройдут в стране «после августа».

Новости из Италии также негативно сказались на основные биржевые площадки Европы.

Французский CAC 40 опустился на 0,61%, до 5508,93 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 12863,46 пункта, испанский IBEX 35 — на 0,63%, до 9764,4 пункта. Британский FTSE 100 в понедельник не торговался из-за государственного праздника в стране.