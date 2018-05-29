«Яндекс» выпустил своё первое устройство «Яндекс.Станция», в которое встроен голосовой помощник «Алиса», заявил основатель интернет-компании Аркадий Волож.

«Я с большим трепетом представляю первую «железку», сделанную в «Яндексе». Это первая мультимедийная платформа со встроенным голосовым помощником «Алиса». Мы её называем «Яндекс.Станцией», — сказал Волож, выступая на конференции Yet another conference 2018.

Внешне устройство похоже на музыкальную колонку. Как рассказал директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам Константин Круглов, станцию можно попросить поставить музыку, завести будильник, рассказать о погоде или просто поболтать. Также можно подключить «Яндекс.Станцию», прототипами которой являются Apple HomePod, Amazon Echo и Google Homeк, телевизору напрямую, и тот будет работать без пульта, только на голосовом управлении.

Станция будет стоить 9.99 тысячи рублей. Продажи стартуют летом.