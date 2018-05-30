Турция импортирует более 50% нефти из Ирана

Доля Ирана в турецком импорте нефти в первом квартале 2018 года выросла до 50,3 процента. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Управление по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Турецкий импорт нефти в январе-марте 2018 года сократился на 33,5 процента по сравнению с 2017 годом, составив 4,128 миллиона тонн.

В первом квартале этого года лидирующие позиции в турецком импорте нефти заняли Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак и Россия. Доля Ирана составила 2,77 миллиона тонн.

Если за указанный период турецкий импорт нефти из Кувейта, Саудовской Аравии и России практически не изменился по сравнению с прошлым годом, то в ситуации с Ираком он сократился на 79,5 процента. Турция в первом квартале импортировала из Ирака 427 тысяч тонн нефти.

На фоне сокращения импорта нефти вырос турецкий импорт дизельного топлива.

В первом квартале 2018 года турецкий импорт дизельного топлива вырос на 24,3 процента по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,177 миллиона тонн.

Основными поставщиками дизельного топлива в Турцию стали Россия, Индия, Греция, Израиль и Болгария. На долю России пришлось 40,1 процента турецкого импорта дизельного топлива, на долю Индии – 29,2 процента, Греции – 12,9 процента, Израиля - 6 процентов и Болгарии – 3,1 процента. Остальные 9 процентов пришлись на Италию, Румынию и Швецию.