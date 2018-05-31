Дом детства первой леди США продан властям Саудовской Аравии за $43 млн

Дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в Северной Виргинии, продан правительству Саудовской Аравии за 43 миллиона долларов, пишет газета Wall Street Journal.



Ранее сообщалось, что владельцы дома Стив и Джин Кейс выставили его на продажу в июне 2017 года за 49,5 миллиона долларов. Поместье было построено примерно в 1919 году, в нем есть 9 спален, 11 ванных комнат, закрытый и открытый бассейны и теннисный корт.



Как сообщает издание со ссылкой на представителя покупателей Монику Бойд, сделка о продаже была заключена на прошлой неделе. Сумма, вырученная за дом, стала самой крупной в истории продажи недвижимости в столичном округе США.



По словам представителя Саудовской Аравии, правительство планирует использовать резиденцию для размещения высокопоставленных лиц государства во время их визита в США.



«Правительство Саудовской Аравии понимает историческую ценность дома Мерривуд (название поместья — ред.) и с глубоким уважением относится к его месту в американской истории», — приводит издание заявление представителя властей Саудовской Аравии.



Бывший владелец здания Стив Кейс является основателем медийного конгломерата AOL и директором компании Revolution LLC, работающей с венчурным капиталом. Его жена Джин возглавляет организацию Case Foundation и председательствует в Национальном географическом обществе.



По данным Wall Street Journal, семья Кейсов приобрела поместье в 2005 году за 24,5 миллиона долларов.



«Мы с удовольствием жили в поместье Мерривуд в течение последних 13 лет, мы надеемся, что новый владелец также высоко, как мы, будет ценить эту недвижимость», — заявили Кейсы.