Экспорт Турции увеличился в апреле на 7,8 процентов

Экспорт Турции вырос на 9.8 процентов в первые два месяца 2018

Объём турецкого экспорта в апреле вырос на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 13,87 миллиарда долларов США. Об этом говорится в докладе Турецкого института статистики (TurkStat) и Министерства таможни и торговли.

Импорт Турции в указанный период вырос на 15,6 процента, достигнув 20,554 миллиарда долларов.

Внешнеторговый дефицит Турции в апреле вырос на 35,6 процента, составив 6,7 миллиарда долларов.

Соотношение экспорта и импорта в апреле 2017 года составило 72,3 процента, а в апреле нынешнего года этот показатель сократился до 67,5 процента, сообщается в докладе.

Официальные данные показывают, что общий объём экспорта Турции в январе-апреле 2018 года составил около 55 миллиардов долларов, что на 8,6 процента больше, чем в прошлом году, а импорт вырос на 20,8 процента — 82,5 миллиарда долларов.

Экспорт в страны Европейского союза вырос на 21,5 процента за четырёхмесячный период.

Объём экспорта в ЕС в апреле увеличился 22 процента, достигнув 7,3 миллиарда долларов или 50,7 процента от общего объёма.

Лидирующее место среди стран-импортёров турецкой продукции в апреле заняла Германия, на которую пришлось 1,36 миллиарда долларов. Далее следуют Великобритания (852 миллиона долларов), Италия (784 миллиона долларов) и Франция (690 миллионов долларов).

Германия также стала лидером среди стран, экспортирующих свою продукцию в Турцию, реализовав товара на 1,98 миллиарда долларов. За ней следуют Россия (1,89 миллиарда долларов), Китай (1,78 миллиарда долларов) и США (1,08 миллиарда долларов).

За четрырёхмесячный период самым прибыльным сектором экономики, ориентированным на экспорт, стали транспортные средства и их запчасти, за исключением железнодорожных составов и трамваев. Общий доход от экспорта составил 9,3 миллиарда долларов.

TurkStat заявил, что продукция обрабатывающей промышленности составила 93,8 процента от общего объёма экспорта за тот же период, в то время как промежуточные товары заняли первое место в импорте с 75,9 процента.

Пик экспорта Турции пришёлся на 2014 год, достигнув 157,6 миллиарда долларов. Приблизительно такие же показатели были характерны и для прошлого года, когда объём экспорта составил чуть меньше 157 миллиарда долларов, сообщает TurkStat.

Экспорт потребительских товаров увеличился на 10,9 процента в годовом исчислении — это самый высокий рост среди широких экономических категорий, а импорт промежуточных товаров в Турции вырос на 20,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Что касается экономической деятельности, то экспорт рыбных продуктов в апреле показал лучшие результаты, продемонстрировав рост на 20,1 процента, в то время как импорт сельхозпродукции, охотничьих товаров и лесной промышленности вырос больше всего — на 21,3 процента в годовом исчислении.