Mail.ru Group и Turkcell хотят сотрудничать на турецком рынке

Турецкий мобильный оператор Turkcell и Mail.Ru Group будут сотрудничать в сфере цифровых услуг, интернет-компания может выйти на турецкий рынок, говорится в сообщении интернет-компании.



«Мы надеемся построить успешное стратегическое партнёрство с Turkcell, одной из ведущих телекоммуникационных компаний в мире и лидером в области цифровой трансформации. Наши решения для почтовой рассылки могут улучшить экосистему цифровых услуг Turkcell. Мы также считаем, что наши социальные сети с помощью такого сильного местного партнёра могут превратиться в крупную социальную медиа-платформу для турецкого рынка», — комментирует главный исполнительный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.



Стороны только приступили к переговорам, и о совместных проектах будет объявлено позднее.



Сотовый оператор Turkcell был основан в феврале 1994 года после запуска первой в Турции GSM-сети. Штаб-квартира компании расположена в Стамбуле. Turkcell Group работает на восьми рынках. Компания торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2000 года. Выручка компании по итогам первого квартала 2018 года составила 1,1 миллиарда долларов.



Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В её состав входят сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры «Mail.Ru Агент» и ICQ. Компании также принадлежат соцсети «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте» и разработчик мобильных игр Pixonic. «Мегафон» владеет 15,2 процента компании, южноафриканская медиагруппа Naspers через свою холдинговую компанию MIH - 27,6 процента, китайской Tencent принадлежит 7,4 процента. Сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин владеет 1,05 процента компании.