В Стамбуле откроется офис ОЭСР

Турция и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали меморандум об открытии офиса ОЭСР в Стамбуле.

Документ был подписан министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи и Генеральным секретарём ОЭСР Анхелем Гурриа.

Церемония подписания меморандума состоялась в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Выступивший на мероприятии министр Зейбекчи отметил, что правительство Турции стремится превратить Стамбул в культурный, торговый и экономический центр для всего региона.

«Стамбул уже приобрёл роль логистического узла для Евразии, Ближнего Востока, Кавказа, Балкан и Африки», — констатировал он.

По словам Зейбекчи, работы по организации в Стамбуле офиса ОЭСР уже стартовали.

Анхель Гурриа, в свою очередь, подчеркнул, что Стамбул всегда являлся точкой пересечения различных культур.

«Новый офис станет опорным пунктом для полноценного и устойчивого экономического развития, имеющим, к тому же, стратегическое расположение», — сказал он.