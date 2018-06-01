В Стамбуле откроется офис ОЭСР

Турция и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали меморандум об открытии офиса ОЭСР в Стамбуле.
Документ был подписан министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи и Генеральным секретарём ОЭСР Анхелем Гурриа.
Церемония подписания меморандума состоялась в штаб-квартире ОЭСР в Париже.
Выступивший на мероприятии министр Зейбекчи отметил, что правительство Турции стремится превратить Стамбул в культурный, торговый и экономический центр для всего региона.
«Стамбул уже приобрёл роль логистического узла для Евразии, Ближнего Востока, Кавказа, Балкан и Африки», — констатировал он.
По словам Зейбекчи, работы по организации в Стамбуле офиса ОЭСР уже стартовали.
Анхель Гурриа, в свою очередь, подчеркнул, что Стамбул всегда являлся точкой пересечения различных культур.
«Новый офис станет опорным пунктом для полноценного и устойчивого экономического развития, имеющим, к тому же, стратегическое расположение», — сказал он.