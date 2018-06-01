Турция присоединится к европейским странам, которые заблокировали Uber — Эрдоган

Популярность Uber в Турции растёт на фоне конфликта с таксистами

Компания Uber больше не будет продолжать свою работу в Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу.

По словам Эрдогана, Турция присоединится к европейским странам, которые уже заблокировали приложение.

«Это дело связанное с Uber, ему настал конец. Ничего подобного больше нет», — сказал президент.

«У нас есть система такси», — сказал Эрдоган, добавив, что частная система перевозок пассажиров не сможет разрушить работу турецких таксистов.

«Решение [по Uber] остаётся за нами», — заявил президент.

Продолжающийся кризис между такси и Uber в Турции пошёл на пользу последнего, согласно последним данным по загрузке приложения в стране.

Ранее таксисты Стамбула организовали протест против Uber, требуя запретить использование приложения в Турции.

Турция не является единственной страной, в которой у американской компании возникли проблемы. Ранее Uber был запрещён или был вынужден прекратить работу в Болгарии, Дании, Греции, Венгрии, Италии, Германии, Лондоне, а также в Японии и на Тайване.