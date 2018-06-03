Турецкий экспорт в Россию вырос более чем на 60 процентов

Турецкий экспорт в Россию в первые пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2017 года вырос на 61,4%, до 1,409 миллиарда долларов, сообщает в воскресенье Агентство Анадолу со ссылкой на Ассамблею экспортёров Турции (TİM).



Отмечается, что в январе-мае 2017 года Турция экспортировала на российский рынок продукции на сумму 873 миллиона долларов, увеличению объема экспорта способствовало устранение дипломатических разногласий между двумя странами.

Увеличению объема экспорта способствовало устранение дипломатических разногласий между двумя странами, подчеркнули в TİM.



Поставки продукции в Россию осуществили предприятия 27 отраслей турецкой экономики.

Лидером турецкого экспорта в Россию в первые пять месяцев года стал сельскохозяйственный сектор, на российский рынок поставлено овощей и фруктов на сумму 263,6 миллиона долларов. Далее следует продукция автопрома Турции — 196 миллионов долларов. Кроме того, в Россию поставлена продукция химической промышленности на сумму в 156,5 миллиона долларов, готовая одежда и иная продукция текстильной промышленности на 117,4 миллиона долларов, продукция кожевенной отрасли на 110,2 миллиона долларов, машиностроения на 109,2 миллиона долларов.



При этом резко сократился экспорт турецкой табачной продукции в Россию — на 75,5%. В январе-мае 2017 года Турция поставила на российский рынок сигарет и иной табачной продукции на сумму 3,597 миллиона долларов, тогда как с начала нынешнего года этот показатель опустился до уровня 950 тысяч долларов.