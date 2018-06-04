«Газпром» предоставит заём на 2,14 миллиарда евро оператору «Турецкого потока»

Россия хочет гарантий от Болгарии, чтобы «Турецкий поток» в ЕС прошел через неё

Российская энергетическая компания «Газпром» предоставит оператору морской части газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. заём на сумму до 2,14 миллиарда евро.

Как сообщили в компании, процентная ставка составляет 3,98 процента годовых.

Срок погашения заема — 30 декабря 2023 года.

В конце прошлого месяца «Газпром» и турецкая компания BOTAŞ подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок газа в Европу.

Проект газопровода «Турецкий поток» предполагает прокладку по дну Черного моря из России в Турцию двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубических метров в год каждая.

Первая предназначена для поставок газа на внутренний рынок Турции. Вторая должна пройти транзитом через турецкую территорию и обеспечить снабжение газом стран Южной и Юго-Восточной Европы. Маршрут второй нитки будет пролегать через Грецию и Болгарию до Италии.