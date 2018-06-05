В Нидерландах арестованы активы «Газрома» по иску «Нафтогаза»

Голландский суд удовлетворил ходатайство НАК «Нафтогаз Украины» об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих организаций по решению Стокгольмского арбитражного суда, сообщается в пресс-релизе украинской компании.

«Нафтогаз» отмечает, что ходатайства были поданы для обеспечения его права на получение от «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов США по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями», — говорится в пресс-релизе «Нафтогаза». При этом украинская компания отмечает, что это «никак не повлияет на арест».

По словам главы украинской компании Андрея Коболева, будут использованы «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от «Газпрома» присужденную сумму».

30 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что процедура «обременения акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах» уже начата. При этом главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о намерении в течение года добиться принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов по арбитражным разбирательствам.

Согласно данным отчетности «Газпрома», в Амстердаме находятся офисы следующих дочерних компаний холдинга: Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., South Stream Transport B.V., Gazprom Gerosgaz Holdings B.V., Gazprom Holding Coöperatie U.A , Blue Stream Pipeline Company B.V.

Blue Stream Pipeline Company создана на паритетной основе «Газпромом» и итальянской Eni для обеспечения финансирования, организации строительства и эксплуатации газопровода «Голубой поток», по которому ведутся поставки российского газа в Турцию. Газопровод введён в строй в 2003 году.

South Stream Transport является оператором строительство газопровода «Турецкий поток», ввод в эксплуатацию которого намечен на конец 2019 года.

Gazprom EP International B.V. — специализированная компания по реализации проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов за пределами России. В настоящее время компания участвует в реализации около 40 проектов в двух десятках стран на трёх континентах.

Gazprom Sakhalin Holdings владеет 50 процентами в компании Sakhalin Energy, которая является оператором проекта «Сахалин-2» —первого в России проекта по производству СПГ.